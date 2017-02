Schuttevaer Premium Scheepswerf Boer Sliedrecht verliest zaak om megaclaim Facebook

DEN HAAG 3 februari 2017, 15:00

Een schadevergoeding van ongeveer 500.000 euro vindt de Raad van State voldoende voor de gedupeerde scheepswerf Boer in Sliedrecht. Een claim van ruim 4 miljoen euro is door de Raad woensdag 1 februari afgewezen. De eigenaren van de werf vinden de inmiddels uitbetaalde vergoeding van 500.000 euro veel te laag. Maar ze moeten het ermee doen.

Volgens de Raad van State heeft Boer niet aannemelijk gemaakt dat er méér schade is veroorzaakt door toedoen van Rijkswaterstaat. Met het oordeel van de Raad is een einde gekomen aan een slepend juridisch proces dat ontstond in 2000.

Rijkswaterstaat weigerde toen een ontheffing te verlenen voor een stevendok en enkele ligplaatsen in de Beneden-Merwede. Scheepswerf Boer wilde daar schepen kunnen bouwen met een lengte van meer dan 110 meter. Maar Rijkswaterstaat wilde niet meewerken, omdat dit zou zorgen voor een onveilige nautische situatie op de rivier.

Alsnog ontheffing

Na 10 jaar procederen over de geweigerde ontheffing werd die alsnog verleend onder druk van de Raad van State. Die oordeelde uiteindelijk dat de weigering van Rijkswaterstaat onterecht was. Vanaf dat moment ontstond er een nieuwe juridische strijd tussen Boer en Rijkswaterstaat over de hoogte van een schadevergoeding.

Boer claimde schade, omdat de werf 10 jaar lang geen lange schepen had kunnen bouwen in een periode waarin de vraag naar zulke schepen groot was. Een onafhankelijke schadecommissie kwam met twee berekeningen van de misgelopen omzet. Volgens de ene was de schade nul, volgens de andere een miljoen euro. Rijkswaterstaat ging daar tussenin zitten en betaalde een half miljoen euro uit.

Boer maakte daar bezwaar tegen. Volgens zijn eigen deskundige kwam de schade neer op ruim vier miljoen euro. De deskundige kraakte daarbij de werkwijze en rekenmethode van de schadecommissie.

Maar de Raad van State vindt de werkwijze van de schadecommissie redelijk en aanvaardbaar. Het recht op een hogere vergoeding is door de scheepswerf niet aannemelijk gemaakt, oordeelt de Raad. (AW)