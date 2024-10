Blommaert scoort in Brazilië met geautomatiseerde luiken voor duwbakken

Cyclisch

Het Vlaamse Blommaert is al jaren actief in Zuid-Amerika. Van een opdracht voor een Duitse rederij is de luikenproducent uitgegroeid tot een speler van formaat in Brazilië. Intussen varen aan de andere kant van de Atlantische Oceaan al zo’n 400 duwbakken met aluminium luikenkappen uit België. Benieuwd naar het hele verhaal? Download hier de Schuttevaer Scheepsbouw special voor deze – en nog veel meer – mooie artikelen.