Eerste zes ÈTA 6700 coasters komen uit China

De Chinese scheepsbouwer Taizhou Sanfu Ship Engineering aan de Yangtze gaat zes coasters van het type ÈTA 6700 bouwen voor de rederij ÈTA Shipping in Leeuwarden. De geplande opleverdatum voor het eerste schip is tweede kwartaal 2025. De rest volgt met een interval van twee maanden.

Daarna is er nog een optie op nog eens tien stuks. De schepen worden eigendom van Mare Balticum uit Rotterdam, onderdeel van de Mercuria Mare Balticum Gamma Group. ÈTA Shipping krijgt het beheer over de schepen.

Mercuria is een van de grootste energie- en grondstoffenhandelaren ter wereld. Het bedrijf investeert momenteel veel in bedrijven die bij de energietransitie betrokken zijn. ‘Ze kwamen via via bij ons en na een aantal gesprekken besloot Mercuria een investering te doen, waardoor de zaak in een stroomversnelling kwam’, zegt CEO Sam Gombra van ÉTA Shipping. ‘Door hun inbreng kon direct een contract voor zes schepen worden afgesloten. ÈTA Shipping op haar beurt is minderheidsaandeelhouder in Mare Balticum geworden.’

Ontwerpwijzigingen

Het ontwerp van de ÈTA 6700 is sinds de eerste introductie in 2021 op enkele punten gewijzigd, waardoor het laadvermogen is gestegen van 6700 naar 7400 dwt. Gombra: ‘De brug is van achter naar voren verplaatst. In de hoge boeg was nog ruimte die nu nuttiger wordt besteed.’

Een ander opvallend verschil is, dat in het vorige ontwerp 1050 kW vermogen nodig had om een kruissnelheid van 10,5 knopen te halen. In het nieuwe persbericht wordt een vermogen van ‘nog geen 900 kW’ genoemd. ‘Dat is te danken aan een grotere schroef en lager toerental. Met een gt van net geen 5000 is het een van de meest efficiënte schepen met ijsklasse 1A.’

Het aandrijfsysteem van de ÈTA 6700 is dieselelektrisch, maar het is zodanig modulair dat ook groenere energiebronnen kunnen worden toegepast, zoals batterijen en brandstofcellen op methanol, waterstof of ammoniak. ‘We schatten zelfs dat het minder dan een dag kost om van energiebron te wisselen, zonder dat er een werf aan te pas komt’, zegt Gombra.

Automatisering

Automatisering speelt ook een grote rol in de efficiëntiewinst en veiligheid aan boord. Hierdoor kan het schip veilig worden gevaren met vier in plaats van zes bemanningsleden, stelt ÈTA. ‘Het 3D-managementsysteem, dat meer dan 1300 sensoren gebruikt, maakt virtuele navigatie, toegang tot apparatuurgegevens en historische analyses mogelijk voor bemanning en technisch personeel op het schip en aan de wal’, zegt Walter van Gruijthuijsen, scheepsarchitect en medeoprichter van ÈTA Shipping.

Het nieuwe ontwerp van de Èta 6700 waarvan er in eerste instantie zes worden gebouwd. Het schip is energiezuiniger geworden en de brug is van het achter- naar het voorschip verplaatst. Artist’s impression ÈTA Shipping.

