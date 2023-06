TB Shipyards presenteert dieselelektrische droge-ladingschepen

Thecla Bodewes Shipyards gaat innovatieve dieselelektrisch aangedreven droge-ladingschepen van 5000 en 6500 dwt bouwen. De werf presenteerde het ontwerp op de beurs Nor-Shipping 2023 in Oslo. De nieuwe Salmo-serie is voorbereid op de komst van alternatieve brandstoffen.

De scheepswerf wil investeren in duurzaam goederenvervoer. CEO Thecla Bodewes: ‘We zijn er trots op nieuwe maatstaven te stellen voor duurzame scheepsbouw. Met de lancering van onze droge-ladingschepen uit de Salmo-serie hebben we er alle vertrouwen in dat we de maritieme industrie kunnen voorzien van efficiënte, milieuvriendelijke en toekomstbestendige schepen.’

De Salmo-serie is de opvolger van de Labrax-serie. De schepen hebben een rompvorm die speciaal is ontwikkeld voor dieselelektrische voortstuwing. Doel is minder brandstofverbruik. De Salmo-5000 is volgens de werf het meest geschikt voor droge lading en projectlading. Deze coaster is 87,30 meter lang, 13,70 meter breed en heeft een maximale diepgang van 6,30 meter. De Salmo-6500 is 118,50 meter lang, 13,70 meter en heeft een diepgang van 5,70 meter. De schepen zijn toegerust om over te schakelen op methanol, ammoniak of waterstof.

Orderboek en recente leveringen

Momenteel bouwt de werf een serie van acht multifunctionele droge-ladingschepen van het type Labrax-7000 voor de Vertom Group in Rhoon. Ook deze acht schepen zijn uitgerust met een dieselelektrische voortstuwing en geoptimaliseerde rompvorm. De MV Vertom Patty en MV Vertom Cyta zijn eerder in 2023 opgeleverd en de MV Vertom Tomma, het derde schip, wordt in juli te water gelaten. De Labrax-serie is op maat ontwikkeld volgens de vereisten van Vertom.

