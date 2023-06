Stapelloop FWN Arctic eerste onder een nieuwe baas

Tewaterlating

Ferus Smit in Leer heeft donderdag 25 mei met assistentie van de sleepboten Waterpoort en Watergeus de FWN Arctic te water gelaten. Het schip is besteld door Symphony Shipping in Breda, maar deze rederij maakt sinds 1 februari deel uit van Forest Wave Navigation in Groningen, waardoor het schip het voorvoegsel FWN kreeg.