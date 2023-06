Coast to coast: Hanne naar Noorwegen als Ingrid B.

De bij Peters in Kampen afgebouwde Bestevaer (2005, IMO 9279020, 2437 grt, Caterpillar 3512BHD DITA ) van A.G.M. Peperkamp in Woudsend (Wagenborg Shipping); in 2006 overgedragen aan Besleasing E Factoring in Portugal en herdoopt Ovar; in 2012 opgelegd in Gibraltar; in 2015 verkocht aan Exe Shipping in het Verenigd Koninkrijk (Shipowners Support, Farmsum) en herdoopt Fluvius Teign; in 2021 verkocht aan LL Rederi ApS in Denemarken (Valling Ship Management) en herdoopt Hanne, is verkocht naar Noorwegen en 11 mei herdoopt Ingrid B.

De Sylvia (1999, IMO 9166467, 3998 grt, MaK 6M32, 2880 kW) van VOF Rederij Rio-Sal in Krimpen aan den IJssel (Wijnne & Barends’); in 2005 in beheer bij Sam Shipping in Papendrecht; in 2014 onder de vlag van Gibraltar, is sinds april in beheer bij Riosal Shipping Estonia en vaart nu onder de vlag van Estland.

De bij Pattje Shipyards in Waterhuizen gebouwde IJsseldiep (1998, IMO 9173226, 3454 grt) van Beheermaatschappij IJsseldiep BV in Groningen (Feederlines); in 2002 verkocht aan Shipping Company IJsseldiep NV (Feederlines); in 2009 verkocht aan CV Scheepvaartonderneming IJsseldiep in Groningen (Feederlines); in 2010 verkocht aan Am Larafale op Malta (Agency Bulk Chartering Rhone Mediterranee) en herdoopt Am Larafale; in 2020 verkocht aan HS Kauri op Malta (Hansa Ship Management) en herdoopt Kauri, is in februari onder de vlag van Antigua en Barbuda gebracht.

Tekst gaat verder onder de foto

De bij Bijlholt in Foxhol gebouwde sleepboot Zeehond (1956, IMO 8433710, 55 grt, Caterpillar D379TA, 415 kW) van DVS Materieel BV in Raamsdonksveer; opgeleverd als Bulgersteyn met 400 pk Bolnes aan NV Koninklijke Adriaan Volker in Rotterdam; in 1974 verkocht Adriaan Kooren Sleepdienst en herdoopt Marlène; in 1975 verbouwd en voorzien van nieuwe Caterpillar; in 1996 verkocht aan VOF R. van Keimpema in Rotterdam en herdoopt Zeehond; in 2008 opgelegd; in 2011 verkocht aan DVS Materieel, is onlangs verkocht aan Fransbergen Trading & Shipping in Maasbracht.

De Ionian Express (2006, IMO 9332717, 9957 grt) van Container Express V BV in Gibraltar (Vroon Breskens); opgeleverd als QC Vision aan SJ Shipping in Singapore (Peter Dohle); in 2009 herdoopt Vision; in 2015 verkocht aan Container Express V en herdoopt Ionian Express; in 2021 verkocht en herdoopt Songa Lynx; in 2022 verkocht aan Virgo Shipping & Trading (Baas Shipping) en herdoopt Valencia Elizabeth D, is in maart verkocht en onder Liberiaanse vlag herdoopt Lila Canada.

De bij Gebr. Kooiman in Zwijndrecht gebouwde Sil-Jeske-B (2015, IMO 9769245, 150 grt, 2x Mitsubishi S6RMPTAW, 735 kW) van BMS Seatowage in Zierikzee; casco uit 2013 en in 2014 verlengd, verbreed en afgebouwd, is verkocht aan Isa Towage in Wijk bij Duurstede en 9 mei herdoopt Isa.

Lees ook: