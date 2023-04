Stena Bulk weet het zeker: het wordt methanol

Energietransitie

‘Dit is écht de toekomst van groen varen’, zei CEO Erik Hanell woensdag 25 april bij de doop van het vierde methanol-schip van Stena Bulk in Rotterdam. Het 44 miljoen dollar kostende schip vaart op methanol én vervoert ook methanol. Stena liet al in 2015 een ferry ombouwen voor methanol.