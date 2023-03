Troostwijk Auctions ontwikkelt zich tot maritiem verkoopkanaal

Loopbruggen en GPS-systemen, maar ook scheepsmotoren en sinds kort zelfs jachten. Troostwijk Auctions ziet dat de verkoop van maritiem materieel via online veilingen in een stroomversnelling zit. Het Amsterdamse veilingbedrijf richt zich dan ook steeds nadrukkelijker op deze markt.

Veel mensen kennen Troostwijk Auctions van faillissementsveilingen, maar anno 2023 is zeker 90% van de veilingen op basis van vrijwillige verkoop. ‘Steeds meer bedrijven zien veilen als interessant extra verkoopkanaal’, legt accountmanager Wietse Versteeg uit. ‘We hebben een groot internationaal bereik bij potentiële kopers. We ontzorgen verkopers volledig, van het maken van foto’s, filmpjes en beschrijvingen tot marketing en de garantie dat wat verkocht is pas wordt uitgeleverd als de koper het heeft betaald. Alles gebeurt zo transparant mogelijk en omdat we doorgaans snel uitleveren, worden er over het algemeen prima prijzen betaald voor wat door ons wordt geveild.’

Kijkdagen

Bij veilingen betaalt de koper doorgaans het opgeld, ofwel de commissie voor het veilingbedrijf. En producten retourneren is er niet bij. In plaats daarvan zijn er kijkdagen, zodat eindgebruikers en handelaren weloverwogen kunnen beslissen of ze ergens op gaan bieden. Om enkele maritieme voorbeelden te noemen van wat op zulke dagen kan worden bekeken aan ongebruikte producten: tenderliften, loopbruggen, turbochargers, GPS-systemen, scheepsmotoren en sinds kort zelfs jachten.

Versteeg ziet onder meer dat scheepsbouwers die ver vooruit grote voorraden aanleggen soms met onderdelen blijven zitten die door technologische ontwikkelingen alweer achterhaald zijn voor de klant die het nieuwste van het nieuwste wil. ‘Maar dat neemt niet weg dat er via de veiling nog steeds een markt voor is. Zo verdienen deze bedrijven er toch nog iets aan. En het is ook duurzamer om materialen en producten te gebruiken die anders om welke reden dan ook ongebruikt op de plank zouden blijven liggen.’

‘Prachtig schip om mee te beginnen’

Met deze equipment-veilingen voor diverse scheepsbouwers heeft Troostwijk de nodige ervaring. Naast de jaarlijkse veiling voor Damen Shipyards zijn er twee andere partijen voor wie dit regelmatig wordt gedaan. In één geval zelfs vijf keer per jaar. Maar er zit nog veel meer in het maritieme vat en op het benutten van die potentie richt Troostwijk Auctions zich sinds kort. ‘Nederland heeft een grote en actieve maritieme sector, waar wij met ons internationale bereik iets voor kunnen betekenen’, legt Versteeg uit. Die uitbreiding krijgt onder meer vorm met het veilen van jachten, met de momenteel in Kroatië afgemeerde Timeless als eerste exemplaar. ‘Een prachtig schip om mee te beginnen. Dit opent voor ons deuren naar andere groepen bieders dan die op de equipment-veilingen afkomen.’

Versteeg ziet dat online veilen in toenemende mate wordt gezien als volwassen verkoopkanaal. ‘Het besef groeit dat we al lang niet meer die faillissementsveiler van vroeger zijn, maar een interessant verkoopkanaal. En naarmate wij actiever zijn in bijvoorbeeld de maritieme sector, komen mensen ook weer sneller naar ons toe voor vrijwillige verkopen van hun producten en materieel.’

