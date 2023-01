Rivieren, Kanalen & Meren: 72-jarige spits Morgenstond doet nog steeds mee

Mutaties

De Thalassa (060.04082) van S. Maes in Brecht kwam in 2004 in de vaart. Het casco werd gebouwd bij Santierul in Orsova en afgebouwd bij De Waal in Werkendam. De afmetingen zijn 110 x 11,45 x 3,54 meter, het laadvermogen bedraagt 3100 ton. Voor de voortstuwing werd 2152 pk ABC ingebouwd en twee VethJeth boegschroeven met elk 400 pk Scania. In 2013 werd ze verkocht aan Leenman-Vonk in Werkendam, die haar Initia doopte. Voorts kwam ze in eigendom van schipper Kieboom, die haar Vuelta noemde.

De spits Morgenstond (02316710) van C. Stienstra in Amsterdam, later Terneuzen, werd verkocht aan Laat Martime Service BV in Stadskanaal en Menucha gedoopt. Ze werd in 1950 gebouwd bij Van Garsse in Moerbeke. De afmetingen zijn 38,80 x 5,04 x 2,45 meter (361 ton). Ze werd opgeleverd met 138 pk Caterpillar, die later plaatsmaakte voor 182 pk Scania.

Verkocht naar buitenland

De Marieke (023.17171) van VOF Bernouw in Werkendam werd als Kereon verkocht aan Lighthouse in het Franse Arques la Bataille. Ze werd in 1964 gebouwd bij St. Pieter in Hemiksem. De afmetingen waren 80 x 9,52 x 2,82 meter (1474 ton) en ze was voorzien van 840 pk ABC. De eerste eigenaar, J.J. Borms uit Antwerpen, nam haar in bedrijf als Poolster IV. Voorts voer ze als Poolster van A.F. Vermaas in Zwijndrecht (1983) en Legato van schipper Van Alen uit Alblasserdam, die haar verkocht als Marieke. Inmiddels was de eerste ABC ingeruild voor een 1200 pk zusje en was ze uitgerust met een boegschroef met 280 pk Scania.

Gesloopt

De Argo (023.13745) van Argo VOF uit Rotterdam ligt al een jaar te wachten in Haarlem voor de sloop. Ze werd in 1952 gebouwd als Chateau Vigneau. Niet zoals haar zusjes bij Scheepswerf De Biesbosch in Dordrecht, maar bij Duchesne & Bossiere in Le Havre. De afmetingen waren 73,50 x 8,15 x 2,81 meter (987 ton) en ze kreeg ook een 480 pk Enterprise. In 1960 werd ze ondergebracht bij Alsacienne de Navigation Rhénane in Straatsburg. Vanaf 1973 kwam ze naar Nederland, eerst als Edjosa van L.P. van Oeveren in Maasbracht, die haar verkocht als Argo. De nieuwe eigenaar verving de Enterprise voor 675 pk Detroit en installeerde een boegschroef met 320 pk Mitsubishi.

