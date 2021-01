Schuttevaer Premium Scot Ranger aftrap 2021 voor Royal Bodewes Facebook

MARTENSHOEK 22 januari 2021, 07:00

Royal Bodewes heeft donderdag 14 januari in de Groningse Eemshaven bouwnummer 750 Scot Ranger opgeleverd aan de Britse Scotline Marine Holding in Romford, Essex. Het schip was 10 weken eerder in Martenshoek dwarsscheeps te water gelaten.