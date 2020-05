Schuttevaer Premium Nieuwbouwer wacht op bemanning Facebook

De nieuwe boomkorkotter BM-100, die Luyt bouwde voor Waterdance Ltd. uit het Engelse Exeter, is al een tijdje klaar, maar kan nog niet weg uit Den Oever. Het wachten is op de bemanning uit Engeland die door het coronavirus vooralsnog niet mag reizen waardoor het schip dus ook niet visklaar kan worden gemaakt.