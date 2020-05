Schuttevaer Premium Reuzenzuiger Mohab Mameesh te water bij Royal IHC Facebook

KRIMPEN AAN DEN IJSSEl 16 mei 2020, 15:58

De eerste van twee zeer grote snijkopzuigers, de Mohab Mameesh, is vrijdagmiddag 15 mei bij Royal IHC in Krimpen aan den IJssel te water gelaten. De zuiger is bestemd voor de Egyptische Suez Canal Authority en het zusterschip volgt later dit jaar. Na de tewaterlating is de zuiger aan de afbouwkade van de werf afgemeerd.