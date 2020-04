Schuttevaer Premium Dode na gasexplosie op Deense werf Facebook

Twitter

Email KOPENHAGEN 29 april 2020, 23:31

Door een gasexplosie aan boord van een schip op een werf in Grenaa (Oost-Jutland) zijn donderdag 23 april drie mensen zwaargewond geraakt. Eén van hen, een man van 31 jaar, is een paar dagen later in een ziekenhuis in Kopenhagen aan zijn verwondingen overleden.