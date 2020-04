Schuttevaer Premium Cemex Go Innovation kan aan de slag Facebook

Twitter

GALATI 28 april 2020, 23:36

De eerste van een heel nieuwe generatie zand- annex grindzuigers, genaamd Cemex Go Innovation, kan aan het werk. Het innovatieve vaartuig van het type MAD 3500 is voor Cemex UK Marine uit Southampton afgebouwd op de Damen-werf in het Roemeense Galati. Een tweede vaartuig van dit type, bestemd voor Hanson Aggregates Marine, is eind vorig jaar in Galati op stapel gezet.