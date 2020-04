Schuttevaer Premium Nijmegen Max bijna klaar voor emissieloos vervoer Facebook

WERKENDAM 09 april 2020

Het bericht klinkt als business as usual: in week 22 is de proefvaart van het containerschip Nijmegen Max. Maar zo simpel is het niet. Het gaat om een trendsettend, milieuvriendelijk schip, besteld door de joint venture Den Bosch Max BV, waarin terminalexploitant BTCN en logistiek concern Nedcargo aandelen hebben.