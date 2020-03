Schuttevaer Premium Rechter veegt boete voor Oasis of the Seas van tafel Facebook

DEN HAAG 24 maart 2020, 18:19

Royal Carribean Cruise Ltd. (RCCL) hoeft de boete van 992.000 euro die de Inspectie SZW in 2014 oplegde aan de rederij niet te betalen. De rechtbank in Den Haag heeft het bezwaar van RCCL tegen de boete gegrond verklaard.