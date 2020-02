Schuttevaer Premium Duitsland besteedt schepen marine niet meer Europees aan Facebook

BERLIJN 14 februari 2020, 08:49

Het Duitse kabinet heeft besloten in de toekomst de nieuwbouw van marineschepen niet meer Europees aan te besteden. Het voorstel daartoe was al enige tijd in behandeling, maar kreeg een ‘duw in de rug’ na de aanbesteding van de vier MKS 180 fregatten, een opdracht die een consortium onder leiding van Damen Shipyards in de wacht sleepte. Met de opdracht is 5,3 miljard euro gemoeid.