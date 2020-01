Schuttevaer Premium Werfeigenaar Henk Leeuw † Facebook

Eigenaar Henk K. Leeuw van Scheepswerf Delfzijl v/h Scheepswerf Hunfeld in het Groningse Farmsum is 17 januari overleden. Dat was een kleine maand na zijn 78ste verjaardag.