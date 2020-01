Schuttevaer Premium Meyer levert weer schip te laat op Facebook

De Meyer Werft in het Finse Turku gaat het nieuwste schip voor Carnival Cruises, de Mardi Gras, maanden later dan afgesproken opleveren. Sinds de werf schepen bouwt die door LNG worden aangedreven is nog geen nieuw schip op tijd opgeleverd.