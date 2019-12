Schuttevaer Premium De Nul bestelt er nog een windturbine-kraanschip bij Facebook

HOFSTADE 05 december 2019, 13:05

Terwijl het eerste megawindturbine-installatievaartuig Voltaire nog niet eens is opgeleverd, heeft de Belgische baggeraar Jan De Nul een nog groter installatievaartuig besteld. Dit kraanschip gaat Les Alizés heten en wordt in april 2022 door de Chinese CMHI-werf in Haimen opgeleverd.