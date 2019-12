Schuttevaer Premium Hull Vane voor minder golven nieuwe P41 Facebook

GORINCHEM 02 december 2019

De P41, het nieuwe patrouillevaartuig van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid in Vlissingen, is vrijdag 29 november bij scheepswerf Damen Shipyards in Gorinchem gedoopt. De doop van het vaartuig, type Stan Patrol 2506, werd verricht door mevrouw Latooij, echtgenote van een van de medewerkers van de standplaats Vlissingen.