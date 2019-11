Thyssenkrupp investeert 250 miljoen in duikbootwerf Facebook

Thyssenkrupp Marine Systems investeert tussen nu en 2023 250 miljoen euro in de werf in Kiel, die gespecialiseerd is in het bouwen van onderzeeboten.

In een persbericht zegt Thyssenkrupp dat ze de werf wil uitbouwen tot hét internationale kenniscentrum op het gebied van duikboten. ‘We willen Europa’s meest moderne marinewerf zijn’, aldus directeur Rolf Wirtz.

Hij kondigde ook aan dat in 2020 500 nieuwe personeelsleden zullen worden aangesteld, de meesten in Kiel. Bij de marinetak van Thyssenkrupp werken in totaal 6000 mensen, bijna de helft daarvan in Kiel. (WdN)