ShipSupport.com verovert wereldmarkt

Email Tilburg 05 november 2019, 11:45

ShipSupport.com is een jaar na de lancering het grootste maritieme online platform voor technische onderdelen en gebruiksartikelen ter wereld. Binnen 10 maanden groeide het aanbod van 50.000 naar een miljoen artikelen voor handelsvaart, baggerij, binnenvaart, offshore, visserij, chartervaart en grote jachten.

Online bestellen van onderdelen en scheepsartikelen slaat aan

Miljoen producten van meer dan 80 leveranciers

Verzending wereldwijd

Door Hans Heynen

De artikelen zijn allemaal handmatig met illustratie, naam, nummer, prijs en levertijd op het platform gezet, en het eind is nog lang niet in zicht. Managing director Maaike de Rover (36) van het met steun van scheepsbouwer Royal IHC opgezette ShipSupport verwacht dat het er volgend jaar twee miljoen zijn. ‘We zijn in november 2018, na twee jaar voorbereiding, met de artikelen van 40 deelnemende maritieme bedrijven life gegaan’, zegt De Rover in het kantoor in Kinderdijk.

‘In het begin was het een uitdaging om leveranciers te overtuigen in te stappen. De noodzaak voor digitalisering en meer transparantie in het verkoopproces leefde sterk, maar transparantie in de breedste zin van het woord, is iets nieuws en voor alle betrokken partijen best spannend. Inmiddels doen 80 bedrijven mee en zijn we continu met nieuwe leveranciers en klanten in gesprek.

‘We groeien zo snel dat we het nog maar nauwelijks aan kunnen. En we laten echt niet elke producent of leverancier toe. We kiezen bewust voor een uitgebalanceerd en overzichtelijk assortiment van kwaliteitsproducten, waarbij een goede service kan worden gegarandeerd. We zijn geen platform waar het alleen maar om de laagste prijs gaat.’

Snelheid essentieel

De bouw en uitbouw van het platform vereist grote investeringen. ‘Je praat over miljoenen’, zegt De Rover. ‘Dat is bekend in de online wereld, maar schept soms verbazing binnen onze sector, de kost gaat voor de baat uit. Net als bij ieder ander platform het geval is of is geweest. Momenteel is het devies dan ook: volume boven marge en snelheid boven efficiëntie. ‘Je moet snel en ondernemend handelen om een voorsprong te behouden en leidend te worden en blijven. Gelukkig hebben we de volledige support van Royal IHC en de visionaire CEO Dave Vander Heyde.

‘Zonder deze steun hadden we nooit kunnen bereiken waar we vandaag de dag staan. Uiteindelijk blijft er maar één wereldwijd platform over en dat willen wij, samen met de BV Nederland, bereiken. Je hebt ook maar één Booking.com, één Uber en één Bol.com.’

ShipSupport loopt tot op heden voor op de concurrentie. De kunst is om dit zo te houden. ‘Er zijn bedrijven in Amerika, Scandinavië en Singapore bezig met vergelijkbare concepten, maar ShipSupport hanteert als enige een volwaardig transparant business model. Wij verbergen niets; artikelnummers, logo’s, prijzen, levertijden, alles is online en zonder in te loggen zichtbaar voor de wereld. Die transparantie is nieuw voor de sector en maakt dat we soms tegen heilige huisjes aan (moeten) schoppen.’

Hoewel ShipSupport tot op heden door Royal IHC wordt gefinancierd, opereert het platform volledig en op alle fronten los van de scheepsbouwer. ‘We behandelen alle leveranciers die willen meedoen gelijk. Ook met IHC concurrerende bedrijven zijn welkom. Het aardige is dat bedrijven als IHC zowel leverancier als afnemer zijn van onze producten. Ze bestellen via ons artikelen van toeleveranciers voor de schepen die ze bouwen en leveren zelf onderdelen voor bijvoorbeeld pompen en snijkoppen. Dit geldt overigens voor het merendeel van de aangesloten bedrijven.’

Wereldspeler

ShipSupport richtte zich vanaf dag één op de wereldmarkt. ‘Waar andere platformen hun activiteiten land voor land konden uitbreiden, moesten wij, gezien de aard van de sector, meteen wereldwijd opereren’, zegt De Rover. ‘Dit bracht en brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Denk hierbij onder meer aan de logistieke uitdagingen. Het voordeel is dat ShipSupport kan leunen op een decennialange ervaring van IHC met de verzending van onderdelen naar moeilijke landen wereldwijd. ‘We hebben inmiddels producten geleverd van Mongolië tot Chili en van Nigeria en Rwanda tot de UK.’

Medewerkers van ShipSupport reizen intussen de hele wereld over om het platform aan de man te brengen bij buitenlandse klanten. ‘Steeds meer leveranciers geloven dat wereldwijde online verkoop toekomst heeft. Ook kleinere bedrijven kunnen hun producten zo wereldwijd aanbieden, zonder zelf een platform te hoeven ontwikkelen. Wij zorgen dan dat de producten op de juiste plaats aankomen en dat de rekening wordt betaald.’

Voordeel van het platform is dat een scheepseigenaar spullen van 80 verschillende leveranciers in één keer kan bestellen. Dat scheelt in verzendkosten en afhandeling en maakt het leveren van kleine bestellingen eenvoudiger voor leveranciers.

Alle bestellingen lopen via het ShipSupport-team, dat vooralsnog is gevestigd in Kinderdijk en de verzendingen gaan via een magazijn in Tilburg. ‘Daar bundelen we artikelen voor wereldwijde verzending.’

De huidige leveranciers zijn vrijwel allemaal in Nederland gevestigd. ‘In de toekomst is het wel de bedoeling om “local-for-local supply chains” op te tuigen, maar gezien de (online gerelateerde) complexiteit die dit met zich meebrengt, verloopt vooralsnog alles via ons distributiecentrum in Nederland. Leveranciers hebben een eigen pagina op het platform om producten te etaleren, een soort shop-in-shop.’

My Fleet

Reders kunnen op het gesloten ‘My Fleet’-gedeelte van het platform, voor hun schip of schepen een catalogus op maat laten samenstellen, waarin alleen onderdelen en artikelen staan die voor dat schip relevant zijn, inclusief tekeningen, manuals etcetera. ‘Die staan dan achter een inlogcode. Reders met meerdere schepen zien daar al hun ingevoerde schepen staan en kunnen met één klik het schip oproepen waarvoor ze op dat moment willen bestellen en er kan tevens sprake zijn van klantspecifieke kortingen. Eventuele custom built onderdelen, die niet op de open site staan, staan daar ook op, inclusief de levertijd en prijzen.

‘Ook op het open gedeelte van het platform worden de levertijden en prijzen getoond, plus de bijkomende verzendkosten. Binnen één minuut een offerte of een bestelling plaatsen, met de zekerheid van het bestellen van de juiste en passende onderdelen. Dat is waar ShipSupport voor staat.’

Team spirit

Om hét onafhankelijke wereldwijde maritieme platform te worden, is het van strategisch belang dat ShipSupport binnen afzienbare tijd volledig wordt losgekoppeld van IHC. ‘We streven ernaar om dit met de steun van de BV Nederland te realiseren. ShipSupport is een innovatief en vernieuwend concept. Het past in de Nederlandse maritieme traditie en kan het maritieme cluster zeker verder versterken’, zegt De Rover.

Om de snelle groei aan te kunnen, is goede samenwerking essentieel. ‘We moeten dit als team “Schaffen” en staan altijd voor elkaar klaar’, zegt online marketeer Joost Scholten, die vorig jaar als achtste medewerker bij het team kwam. ‘Inmiddels werken we hier met meer dan 25 mensen. De oudste is 66 en wil nog een paar jaar blijven, de jongste is 32. Achtergronden verschillen van seniors in de maritieme sector tot en met ex-medewerkers van Coolblue en Albelli fotoboeken. Het team is daarmee heel divers. En dan zijn er nog externe bureaus waarmee we samenwerken. Dan kom je op 35 tot 40 mensen.’

‘Uiteindelijk is er maar een ding wat succes maakt of breekt, en dat is de kracht van een team’, zegt De Rover. ‘Dit geldt voor ons als ShipSupport Team, maar zeker ook voor de collectieve denkkracht en team spirit die we als sector enkel in samenwerking kunnen realiseren.’