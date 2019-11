Schuttevaer Premium Brandschade aan ‘Ark van Noach’ niet vergoed Facebook

Scheepswerf Geertman in Zwartsluis is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan aan de Verhalenark door brand tijdens werkzaamheden op de werf. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam uitgesproken in een geding dat was aangespannen door eigenaar Bigship BV.