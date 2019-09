Schuttevaer Premium Meyer levert LNG-cruiseschip Costa Smeralda later op Facebook

TURKU 17 september 2019, 08:01

De Meyer Werft in Turku zal het cruiseschip Costa Smeralda zes weken later opleveren dan gepland. In plaats van midden oktober wordt het eind november opgeleverd. Daardoor zullen de eerste reizen met pasagiers vervallen.