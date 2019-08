Schuttevaer Premium Casco’s op ponton naar Waalhaven Facebook

Twitter

ROTTERDAM 16 augustus 2019, 21:36

De nieuwe ponton H-401, beladen met achttien in China gebouwde casco’s voor duwbakken, tankers, container- en drogeladingvaartuigen, is vrijdag 16 augustus op de Tweede Maasvlakte via de float-off methode gelost van het zwaartransportschip Black Marlin van Boskalis.