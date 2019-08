Schuttevaer Premium ‘Scheepswerf Titanic bijna ten onder’ Facebook

BELFAST 05 augustus 2019

De Noord-Ierse scheepswerf, waar in 1912 de Titanic van stapel liep, staat op het punt failliet te gaan. Harland and Wolff Heavy Industries bouwde na de Titanic-ramp nog jaren schepen, maar legde zich later meer toe op windturbines en het repareren van schepen en olieplatformen. Het bedrijf heeft alle resterende 130 medewerkers boventallig verklaard, meldden Britse media.