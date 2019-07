Replica van oorlogsschip De Delft wordt geveild Facebook

De historische scheepswerf De Delft aan de Rotterdamse Schiehaven zal ophouden te bestaan. Alle machines, inventaris en de replica van het linieschip De Delft gaan onder de virtuele hamer.

1 / 1 Naast de spantenconstructie van de replica van oorlogsschip De Delft gaat ook het boegbeeld in de veiling. (Foto Troostwijk) Naast de spantenconstructie van de replica van oorlogsschip De Delft gaat ook het boegbeeld in de veiling. (Foto Troostwijk)

De veiling van de ruim 400 kavels vindt plaats op het platform van Troostwijk Auctions. Geïnteresseerden kunnen op dinsdag 9 juli van 09:00 tot 12:00 uur alle veilingitems bekijken in Rotterdam. De veiling sluit zijn virtuele deuren op donderdag 11 juli om 10:00 uur.

Oorlogsschip

Stichting De Delft was een museum, productie- en een leer/werkbedrijf. Sinds 2000 hield men zich bezig met de bouw van een replica van het linieschip De Delft. Het middelgrote oorlogsschip ‘De Delft’ bevoer wereldzeeën en ging in 1797 ten onder. Naast de spantenconstructie gaat ook het boegbeeld in de veiling. Een bijzondere veiling, want ook de items uit de museumcollectie worden aangeboden. Maar ook de houtvoorraden en de houtbewerkingsmachines zijn zeer interessant voor andere bedrijven uit de houtsector. (DvdM)