Holland Shipyards richt zich in Vlissingen op offshore-sector

Holland Shipyards in Hardinxveld-Giessendam, groot geworden met werk voor de binnenvaart, is sinds kort ook een speler in de wereld van de energiesector offshore. De scheepswerf betrok eind vorig jaar een werfterrein aan de Sloehaven in Vlissingen. Daar werd onder de naam Flushing Maritime & Offshore begonnen met werk aan offshore-platformen.