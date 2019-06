Schuttevaer Premium Opleidingsschip Gorch Fock al vele jaren bodemloze put Facebook

ELSFLETH 26 juni 2019, 18:19

Het kan bijna niet anders of het gaat het grootste schip van bijleg worden in de Duitse en wellicht mondiale maritieme geschiedenis. Werd de opknapbeurt van het marine-opleidingsschip Gorch Fock in 2016 nog begroot op minder dan 10 miljoen euro, eind 2018 stond de teller op 135 miljoen. Voor rekening van de Duitse belastingbetaler. Meer…