TeamCo vindt balans tussen eigen en inleenpersoneel

24 juni 2019, 21:01

Het is druk aan beide kanten van de afbouwkade van scheepswerf TeamCo aan de Bergsche Maas in Heusden. Aan de waterzijde liggen twee grote tankers voor de afbouw en een gloednieuw, bijna voltooid 86 meter dagpassagiersschip. Op de kant is het druk met monteurs en andere medewerkers die af- en aanlopen met gereedschap en materialen….