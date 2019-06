Schuttevaer Premium Noordelijke scheepsbouw tussen hoop en vrees Facebook

Wat valt er te klagen wanneer toonaangevende werven in het Noorden de komende jaren vol zitten? Het orderboek van Royal Bodewes is zelfs tot in 2022 gevuld. Schijn bedriegt. Er wordt te weinig verdiend en geïnvesteerd. Nog altijd is de crisis niet bezworen. ‘Het blijft sappelen.’