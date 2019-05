TB bouwt baanbrekende aluminium catamaran Facebook

Twitter

Email 08 mei 2019, 23:18

Thecla Bodewes (TB) Shipyards heeft in samenwerking met ontwerpbureau Conoship International een aluminium catamaran gebouwd voor een vaargebied waar alleen stalen schepen zijn toegestaan. ‘Met veel handigheid is het gelukt ons ontwerp aanvaard te krijgen.’

1 / 1 HES1919 [GW OPFOT] Adler Rüm Hart 004b HES1919 [GW OPFOT] Adler Rüm Hart 004b

Werf en architect overtuigen klant en autoriteiten van voordelen en veiligheid

Lichtgewicht beter voor waddenmilieu

Door Gijs van Hesteren

De eerste proefvaart met de nieuwe wadcatamaran Adler Rüm Hart had eind april plaats en medio mei neemt Wyker Dampfschiffs-Reederei Föhr-Amrum (WDR) het passagiersschip in gebruik. De cat wordt ingezet voor veerdiensten naar de Noord-Friese Waddeneilanden, waaronder Föhr-Amrum en de Halligen.

‘We willen het bestaande veerdienstennetwerk uitbreiden en verbeteren’, zegt topman Axel Meynköhn in het klantentijdschrift van de rederij. Daarnaast gaat WDR de catamaran inzetten voor chartertochten en rondvaarten. Met de bescheiden afmetingen van 34 bij 11 meter en een diepgang van 1,50 meter moet de nieuwe veerboot een snelheid halen van 18 knopen, mede dankzij het geringe totaalgewicht van 78 ton.

Aluminium

Hoewel de regelgeving alleen stalen schepen toestaat op de Duitse Waddenzee, is de Adler Rüm Hart volledig geconstrueerd uit aluminium. Hoe is dat zo gekomen? Maarten Sickler, woordvoerder van Conoship: ‘Heel in het kort: de rederij verlangde een snelvarend schip. Men wilde de passagiersdiensten in een hogere frequentie aanbieden. Zelf dacht men aan een stalen monohull. Ons leek dat niet de beste oplossing. We stelden voor om een aluminium multihull te bouwen. Dan kun je voor dezelfde vaarsnelheid toe met veel minder motorvermogen. Dat is een stuk duurzamer, in een bijzonder gebied als de Waddenzee.

‘We zijn gaan puzzelen op de regelgeving en hebben goed nagelezen wat er staat over brand- en vaarveiligheid. We maakten gebruik van equivalent-mogelijkheden in de teksten en hadden heel wat meetings bij DG Verkehr. Met heel veel handigheid is het gelukt om ons ontwerp aanvaard te krijgen.’

Nieuwe kennis

Samen met Conoship ging TB Shipyards de uitdaging graag aan. Locatiemanager Elle Blauw: ‘Het project duurt van begin tot eind maar 14 maanden. Met man en macht werken we eraan. Een week vóór de eerste proefvaart zijn we er nog altijd met ruim 20 man aan bezig.

‘De constructie hebben we in nauw overleg met Conoship uitgewerkt. Bloemsma bouwde het casco. Eenmalige uitvoeringen als deze zijn voor ons op zich niet nieuw. Een wadferry past daar prima in. We bouwen kotters, baggervaartuigen, RoRo-schepen en zelfs een Parijse rondvaartboot. Wel is het zo, dat we tot dusver niet veel ervaring hadden met aluminium en daarom hebben we een aantal jongens hiervoor opgeleid. Dat we hiermee ook voor de langere termijn kennis verwerven en ervaring opdoen is absoluut een feit. Al hebben we er nu nog geen concrete vervolgopdrachten op gekregen, dit kan nieuwe markten openen.’

Duurzaam ontwerp

De Adler Rüm Hart is ontworpen als puur passagiersschip, zonder faciliteiten voor auto’s of vracht. Omdat de afmeerfaciliteiten van de aanlegplaatsen nogal uiteenlopen is er gezorgd voor goede manoeuvreerbaarheid en verschillende manieren om aan- en van boord te gaan.

Het Conoship-ontwerp is niet alleen zuinig met brandstof, maar voldoet ook aan de eisen van het Duitse duurzaamheidskeurmerk Blauer Engel ‘Umweltfreundliches Schiffsdesign’ en ‘Umweltschonender Schiffsbetrieb’. De rompvorm is in Wenen getest in het Vienna Ship Model Basin.

Opdrachtgever: Wyker Dampfschiffs-Reederei Föhr-Amrum GmbH

Thuishaven: Wyk, Föhr (Duitsland)

Ontwerp: Conoship

Werf: Thecla Bodewes Shipyards

Aantal passagiers: 250 (winter: 162)

Classificatie: Bureau Veritas

L x b x d: 34,40 x 10,80 x 1,50 meter