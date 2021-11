Munckhof Business Travel investeert in unieke boekingstool voor zeeliedenvervoer Facebook

05 november 2021, 12:59

Per 3 november lanceert Munckhof Business Travel haar nieuwe slimme boekingstool: AVA Maritime. AVA Maritime is speciaal ontwikkeld voor het boeken van zeeliedentickets. Gebruikers kunnen met deze tool zelf online vliegtickets boeken, wijzigen en annuleren. Deze flexibiliteit in combinatie met de offline service, maakt de dienstverlening van Munckhof Business Travel uniek binnen de Marine & Offshore branche.

