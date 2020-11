Schuttevaer Premium Ship-e Maritieme Installaties zet alles opzij voor noodhulp Facebook

Twitter

Email HOORN 09 november 2020, 11:09

Terwijl de Coronacrisis zijn sporen begint na te laten op de arbeidsmarkt zoeken ze bij scheepselektrotechnisch bedrijf Ship-e Maritieme Installaties juist mensen. Er zijn zoveel opdrachten dat er per direct plaats is voor één of zelfs meerdere vakmensen. Het bedrijf wil groeien, maar wel in een rustig tempo.

1 / 1 Ship-e Maritieme Installaties heeft de KNRM als klant. 'De uitrusting van een reddingboot moet aan de allerhoogste eisen voldoen. De schepen van de KNRM varen uit als anderen de haven opzoeken.’ (Foto Ship-e Maritieme Installaties) Ship-e Maritieme Installaties heeft de KNRM als klant. 'De uitrusting van een reddingboot moet aan de allerhoogste eisen voldoen. De schepen van de KNRM varen uit als anderen de haven opzoeken.’ (Foto Ship-e Maritieme Installaties)