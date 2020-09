Op uw schip een comfortabel matras op maat Facebook

Slaappunt is een Belgisch bedrijf, wat al 15 jaar ambachtelijk vakmanschap en maatwerk levert voor een gezonde nachtrust.

Bij Slaappunt kunt u terecht voor een matras, lattenbodem, dekbed of deken en voor een compleet bed met hoofdbord. Stel zelf uw bed samen en kies uit diverse kleuren stof, lederlook of hout.

Zonder meerprijs wordt alles op maat gemaakt en krijgt u 10 jaar garantie.

We komen, als u dat wilt, persoonlijk advies aan boord geven.

Onze producten komen rechtstreeks vanuit onze fabriek naar uw slaapkamer, waardoor we de laagste prijsgarantie kunnen geven.

Kwaliteit en service staan hoog in het vaandel. Slaappunt is groot geworden door de mond tot mond reclame.

Kijk op onze website www.wolligslapen.nl of bel 0636381880 voor meer informatie of een offerte over goede ondersteuning en een hygiënisch bedklimaat. Dé twee speerpunten van ons bedrijf. (Slaappunt/Wollig Slapen)