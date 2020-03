75ste schip op helling Willemsoord Facebook

DEN HELDER 23 maart 2020, 16:49

Museumhaven Willemsoord heeft met het op de helling zetten van de klipperaak Hollandia weer een mijlpaal bereikt. De bijna 28 meter lange Hollandia is niet alleen het grootste en zwaarste schip, maar ook het 75ste vaartuig dat sinds de hernieuwde ingebruikname van deze helling voor het uitvoeren van onderhouds-, reparatie- en conserveringswerk aan de romp is drooggezet.

1 / 1 De 28 meter lange klipperaak Hollandia op de helling van Museumhaven Willemsoord. (Foto Willemsoord / Paul Schaap) De 28 meter lange klipperaak Hollandia op de helling van Museumhaven Willemsoord. (Foto Willemsoord / Paul Schaap)

De klipperaak Hollandia van eigenaar David Drent maakt sinds kort deel uit van de unieke schepencollectie van Museumhaven Willemsoord in Den Helder. Het bijna 28 meter lange en 5 meter brede schip is in 1912 bij Scheepswerf De Goede in Zwartsluis als zeilende vrachtvaarder van stapel gelopen. Rond 1930 is het schip gemotoriseerd om hierna nog tot 1975 als vrachtschip dienst te doen. Hierna is het tot voor kort in de zeilchartervaart actief geweest, met lange tijd Hellevoetsluis als thuishaven.

Sinds februari van dit jaar heeft de Hollandia echter Museumhaven Willemsoord als thuisbasis. De huidige eigenaar, die de klipperaak onlangs in Duitsland heeft aangekocht, wil op de helling van deze museumhaven onderhouds-, reparatie- en conserveringswerk aan de romp van het vaartuig uitvoeren. ‘Het is geweldig dat op Museumhaven Willemsoord zoveel kennis aanwezig is en dat er zoveel bijzondere faciliteiten beschikbaar zijn om oude schepen te repareren en in een goede conditie te houden. Ik ben dan ook heel blij dat ik hier een mooie ligplaats heb gekregen.’

De helling van Museumhaven Willemsoord is in april 2011, na jaren van stilstand, weer officieel in gebruik genomen. De hellingwagens zijn in de daarop volgende jaren diverse keren gemodificeerd en werken nu optimaal. Naast tjalken, aken, botters, sleepboten, kotters en steilstevens kunnen hierop nu ook grote nautische monumenten, zoals de klipperaak Hollandia, worden drooggezet. (DvdM)