Koninklijke Dirkzwager overgenomen door Ahrma

Email MAASSLUIS 29 januari 2020, 11:05

Koninklijke Dirkzwager, die al sinds 1872 in- en uitgaande zeeschepen registreert, is per 1 januari 2020 overgenomen door Ahrma Holding, een logistiek IT-bedrijf in Deventer.

Royal Dirkzwager heeft een 24/7 control room in Maassluis, die ook voor de nieuwe eigenaar Ahrma gaat werken. (Foto Dirkzwager)

‘Door het combineren van de expertise en kwaliteiten van beide bedrijven ontstaan er nieuwe diensten waar huidige en toekomstige klanten enorm van zullen profiteren’, melden de bedrijven in een persbericht. De 24/7 control room van Royal Dirkzwager, die verschillende monitoring-, rapportage-, en communicatiediensten biedt aan meer dan 800 organisaties in de maritieme, offshore en logistieke sector, breidt haar operationele service en IT-ondersteuning uit naar Ahrma’s wereldwijde klanten. Daarnaast wordt de IT-afdeling van Ahrma verplaatst van Deventer naar Maassluis. Ook zal er in 2020 een ambitieus investeringsprogramma in de nieuwste IT-technologie worden uitgevoerd.

Dirkzwager was in handen van RH Marine Group en Havenbedrijf Rotterdam. (DvdM)