Rutte in Auckland voor eerste elektrische sleepboot Damen

Email AUCKLAND 08 oktober 2019, 14:35

Minister-president Mark Rutte heeft zich dinsdag 8 oktober in de haven van Auckland (Nieuw-Zeeland) laten informeren over de bouw van de eerste volledig elektrische sleepboot ter wereld. Hij reist van 7 tot en met 11 oktober rond in Indonesië, Nieuw-Zeeland en Australië.

Rutte’s reis is bedoeld om de bilaterale banden met de drie landen aan te halen, en om onderwerpen als economie, MH17, klimaat en de strijd tegen terreur met elkaar te bespreken. Vijf jaar geleden was hij voor het laatst in Australië. In 2016 bezocht hij Indonesië met een handelsmissie. Het is de eerste keer dat de minister-president Nieuw-Zeeland aandoet.

De elektrische sleepboot wordt momenteel in samenwerking met de havenautoriteiten van Auckland en ondermeer Damen Shipyards ontwikkeld, met als doel om een nieuwe standaard voor elektrische sleepboten neer te zetten.

De werf heeft, in samenwerking met diverse partners, het ontwerp voor deze nieuwe sleepboot gereed. In maart 2020 wordt het eerste staal gesneden en de kiel gelegd waarna de sleepboot, naar verwachting, vanaf het vierde kwartaal 2021 in de haven van Auckland gaat varen. De nieuwe volledig elektrische sleepboot is een belangrijke stap voor de verdere ontwikkeling van elektrificatie, innovatie en duurzaamheid binnen de maritieme sector.

De premier werd tijdens een rondvaart door de haven van Auckland, op een reguliere Damen-sleepboot (Hauraki), over dit unieke project en de duurzame ontwikkelingen in de haven geïnformeerd. (DvdM)