Rederij de Jong met C-Shipping & Logistics de zee op

Rederij de Jong, één van de grootste Nederlandse rederijen voor binnenvaart en de grootste voor duwvaart, gaat nu ook de zee op. Rederij de Jong heeft daarvoor het nieuwe bedrijf C-Shipping & Logistics opgericht, dat als charteraar optreedt.

C-Shipping & Logistics hebben onder andere de coasters Bonay en Bon Vivant gecharterd. (Foto Rederij de Jong)

Wouter Kleiss en Mathijs van Schaik, al jaren bekende namen in de scheepvaart- en transportwereld, zijn aangetrokken als operationeel directeuren en nemen een groot netwerk met zich mee. Voor Rederij de Jong betekent dit een forse uitbreiding van het portfolio in de zeescheepvaart. ‘Het vertrouwen in C-Shipping & Logistics is er al, ook al is het een compleet nieuwe speler op de markt’, zegt operationeel directeur Pelger de Jong van Rederij de Jong.

Ketenregie

C-Shipping & Logistics houdt zich bezig met zeebevrachting, scheepsagenturen, binnenvaart en op- en overslag, kortom: ketenregie. ‘We kunnen klanten nu een breder servicepakket aanbieden. Het is onze bedoeling om ladingbelanghebbenden te ontzorgen en te ondersteunen in al hun vervoerswensen, door alle diensten aan te bieden in één A tot Z-verhaal. Het scheelt een hoop tijd en moeite als je alles in de hand hebt, met één aanspreekpunt voor de hele keten.’

‘Vanuit de markt is er een duidelijke wens voor een one stop shop’, beaamt directeur Wouter Kleiss van C-Shipping & Logistics. ‘Wij ontzorgen de klant volledig door alles te regelen.’

Familiebedrijf

Rederij de Jong BV is een familiebedrijf, waarvan de geschiedenis eind negentiende eeuw begon in Gouda. Pieter de Jong senior, de overovergrootvader van Pelger de Jong, handelde in kolen en kocht een schip om steeds grotere hoeveelheden te kunnen vervoeren. Het bedrijf groeide van generatie op generatie. ‘Tegenwoordig vervoeren we per jaar zo’n 7 miljoen ton aan vracht. Daarmee zijn we een van de grootste Nederlandse bedrijven op het gebied van binnenvaart en zelfs de grootste op het gebied van duwvaart’, vertelt Pelger de Jong.

Rederij de Jong en C-Shipping & Logistics zijn momenteel nog gevestigd in een kantoor in de Botlek, maar verhuizen in de loop van 2020 naar een nieuw kantoorpand op bedrijventerrein De Dijk in Maassluis aan de Nieuwe Waterweg.