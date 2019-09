Schuttevaer Premium Minister: ‘Fonds wordt geen grabbelton’ Facebook

ROTTERDAM 19 september 2019

Allerlei verlanglijstjes heeft ze al gekregen, zegt de minister lachend tegen de ondernemers in Concert- en Congresgebouw de Doelen over het Investeringsfonds. In dit fonds van het kabinet komen enkele tientallen miljarden euro’s voor infrastructuur, innovatie, kennisontwikkeling op de lange termijn.

'Als ergens het onderwerp mobiliteit samenvalt, dan is het in Rotterdam wel', zegt minister Cora van Nieuwenhuizen tijdens het Miljoenenontbijt van VNO-NCW Rotterdam & regio Rijnmond, PwC en ING.