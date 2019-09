Radio Holland presenteert concept superstuurstand Facebook

KALKAR 18 september 2019, 23:46

Radio Holland laat tijdens de beurs Shipping Technics Logistics in Kalkar zien hoe de stuurstand van de toekomst er uit kan gaan zien. Op de stand van de Duitse dealer Engel & Meier Schiffselektronik wordt een prototype getoond van een hypermoderne cockpit voor binnenvaartschepen.

De opstelling met drie grote schermen en een multifunctionele stuurstoel zoals die eerder in Gorinchem te zien was. (Foto Radio Holland)

Het gaat om een opstelling van drie enorme (43 inch) computerschermen, waarachter de schipper plaatsneemt in een multifunctionele stoel die is uitgerust met touchscreens en bedieningsknoppen. De computerschermen kunnen per stuk in zessen worden gesplitst en naar believen informatie te zien geven van de radar, camera’s, navigatieapparatuur, de elektronische kaar of het functioneren van de motoren. Het doet denken aan een geavanceerde flight simulator, maar dan dus voor het echte werk.

De opstelling was eerder dit jaar al te zien op de beurs Maritime Industry in Gorinchem. Het gaat om een innovatief concept en nog niet om een marktrijp product. Een prijsindicatie is daarom nog niet te geven. Hoewel het om een prototype gaat is de opstelling die wordt getoond met de huidige techniek werkend te realiseren, zeggen ze bij Radio Holland in Rotterdam. De opstelling is te zien in Hal D, stand 140.

Radio Holland meldt verder dat het bedrijf een dealer aan het netwerk in Duitsland heeft toegevoegd. Naast hoofddealer Engel & Meier gaat Thitronik Marine klanten in het Noord-Duitsland bedienen met ondersteuning, service en onderhoud. Thitronik Marine heeft vestigingen in Kiel en Rostock. Daarmee versterkt Radio Holland het Europese dealernetwerk met twee servicepunten aan de Duitse oostzeekust. (BOO)