Bakker Sliedrecht: klandizie uit visserijsector neemt weer toe

SLIEDRECHT 16 mei 2019, 10:00

Met het upgraden van de vislierinstallatie van vier viskotters vestigt Bakker Sliedrecht opnieuw zijn naam als elektrisch aandrijfspecialist binnen de visserijsector. ‘Na het vervangen van de verouderde en vaak vervuilde besturingssystemen kunnen de schepen weer jaren vooruit’, zegt technisch commercieel adviseur Herman Rosenbrand.

1 / 1 De KW 45 Anna Hendrika is bij Bakker Sliedrecht voorzien van een nieuwe besturing voor de vislierinstallatie. (Foto Bakker Sliedrecht) De KW 45 Anna Hendrika is bij Bakker Sliedrecht voorzien van een nieuwe besturing voor de vislierinstallatie. (Foto Bakker Sliedrecht)

Veel van de installaties zijn ooit door Bakker Sliedrecht zelf geleverd en bestaan uit een motor voor de vislier, een motor voor de boegschroef en twee generatoren die de benodigde stroom opwekken. De motoren en generatoren kunnen met onderhoud en reparatie behouden blijven, maar de schakelkasten, waarin de besturing zit, zijn in veel gevallen hoognodig aan vervanging toe. De componenten zijn verouderd, vervuild of kapot en niet meer leverbaar.

Als de viskotters voor de wal liggen, kan Bakker Sliedrecht de hele besturing binnen twee weken vervangen door een nieuwe. De eigenaren van de KW 45, de UK 246, de DS 8 en de Z 67 vroegen al om de besturing van de vislierinstallaties te vervangen. ‘We kunnen ook de hele vislierinstallatie vervangen, maar met deze upgrade zijn de kosten voor de vissers te behappen’, zegt Rosenbrand.

Volgens hem was Bakker Sliedrecht de afgelopen vijftig jaar een belangrijke speler in de visserij. In de hoogtijdagen rustte het bedrijf zo’n tien tot twintig schepen per jaar uit met een vislierinstallatie. ‘Een paar decennia geleden voeren er nog zo’n 450 vissersschepen rond met een installatie van Bakker Sliedrecht’, weet hij.

Sinds het begin deze eeuw wat minder ging in de sector, werden er weinig nieuwe schepen gebouwd. De vissersvloot werd ingekrompen en onderhoud en vervanging werden vaak op de lange baan geschoven. Dat betekende minder werk voor Bakker Sliedrecht. De laatste jaren keert het tij en krijgt het bedrijf steeds meer aanvragen van vissers en rederijen.

Dat ondanks het aangekondigde verbod op de milieu- en diervriendelijke pulsvisserij, dat voor Nederlandse vissers desastreus uitpakt. De capaciteit van de vislierinstallatie is echter op de meeste schepen intact gelaten, zodat overschakelen op de oude manier van boomkorvissen volgens Rosenbrand technisch mogelijk is.