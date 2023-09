De Maritime Sisters: afscheid nemen bestaat niet

Raar om afscheid te nemen van iets waar je energie van krijgt en waarin ook nog veel te doen is. Maar soms moet je keuzes maken en een deur sluiten om een nieuwe te openen. Of blijft die deur wel op een kier?

Eind augustus is een eind gekomen aan het Amsterdam-IJmuiden Offshore Ports-avontuur van Sylvia. Voor Marjolein eindigde haar Port of Rotterdam-carrière al eerder. Zij was in mei 2022 niet bang te kiezen voor het ondernemerschap.

Waarom gooi je oude schoenen weg die nog prima zitten? Omdat je weet dat die andere schoenen je nog beter staan en bovenal tot het inzicht bent gekomen dat zaken beter/anders kunnen. Versnelling van de transitie naar een duurzame maritieme toekomst werd dan ook al vroeg een persoonlijke missie.

Maatschappelijk debat

Vanuit onze functies bij destijds Damen en Port of Rotterdam hadden we het natuurlijk vaak over ‘onze’ maritieme sector. Over het belang ervan, maar ook hoe deze soms worstelt met het verder brengen van innovaties. Ook merkten we dat veel mensen zonder kennis van de sector er wel een duidelijke mening over hadden, die vaak niet positief was. Het maatschappelijke debat wordt te vaak te zwartwit gevoerd. Dat ging ons aan het hart, want de sector heeft veel in huis en werkt hard aan innovaties. Zonde als die onjuist onder de aandacht komen. Daarin wilden wij dus verandering brengen.

Waar begin je dan? Nou dat is precies de reden waarom die deur nooit helemaal dichtgaat. Je begint namelijk met de mensen die hierin ook verandering willen brengen. Kortom, je netwerk! Het afgelopen jaar zijn veel van de goede gesprekken op netwerkbijeenkomsten van de afgelopen jaren omgezet in samenwerkingen. Klinkt logisch, maar wat betekent dat concreet?

Tanden erin

Met BlueCity zijn we voor de provincie Zuid-Holland gedoken in circulaire kansen voor de maritieme industrie. Daarover gingen we in gesprek met bedrijven, organisaties én Marja van Bijsterveldt. Momenteel zijn we bezig met het vervolg, waarin we met bedrijven en hun circulaire projecten/ambities aan de slag gaan. Voor vooruitstrevende spelers als MF Shipping Group, Reynard en Royal Roos hebben we onze tanden gezet in koersbepalingen en positioneringsvraagstukken. En in co-creatie met stakeholders hebben we voor Port of Bilbao gewerkt aan een toekomstvisie.

Voor Boskalis werken we mee aan hun interne innovatieprogramma. En in workshops zijn we met Bureau Veritas aan de slag gegaan met innovatieve business cases en de rol van klassenbureaus daarin. Aan de hand van prikkelende presentaties en het modereren van events, gingen we ook in gesprek met de topvrouwen van Shell, de KVNR, het Loodswezen en managementteams van verschillende organisaties.

Het uitgangspunt is samenwerken aan een duurzame toekomst. Veel partijen hebben we gedurende onze carrières al ontmoet en mee samengewerkt. Daarom nemen wij nooit afscheid, maar onderhouden we de relatie. Om elkaar verder te brengen.