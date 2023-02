Overal waar u vaart: Aan de stekker!

Plastic in een aparte bak, huisvuil tot een minimum beperken, elektrisch rijden, zonnepanelen op je dak; enkele voorbeelden van wat we tegenwoordig allemaal moeten doen om deze wereld een beetje netjes achter te laten. Dat laatste willen we natuurlijk allemaal, zeker voor onze kinderen en medemens. De binnenvaart moet vergroenen, dus ook wij moeten ‘aan de stekker’.

Met walstroom wel te verstaan. Walstroom is nu al gemeengoed en dat zal de komende jaren nog flink in de versnelling gaan. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft zich ten doel gesteld alle overnachtingshavens en ligplaatsen vóór 2025 van walstroom te voorzien.

Zo makkelijk mogelijk

In mijn functie bij KBN ben ik al zeker 10 jaar betrokken bij het dossier walstroom. Mijn standpunt is: het moet u als gebruiker zo makkelijk mogelijk worden gemaakt en alle kasten dienen uniform te zijn. Ik ben dan ook verbaasd dat volgens de Rotterdamse havenmeester René de Vries, daar waar een generatorverbod geldt slechts de helft gebruik maakt van walstroom. En daar waar het verbod (nog) niet geldt zelfs helemaal geen gebruik wordt gemaakt van walstroom. Dat kan toch niet waar zijn?

Natuurlijk ben ik ook voorstander van het vervangen van oude, dan wel niet functionerende kasten en dat deze resetbaar moeten zijn op afstand. Dit scheelt gedoe met een soms onbereikbare monteur. En ja, ik kan er ook inkomen dat u geïrriteerd raakt als u na een lange dag varen aanmeert en geen zin meer heeft in het gezeul met die zware kabels. Ook daarin zijn er gelukkig ontwikkelingen. Denk aan aluminium kabels (die vandaag de dag misschien nog kwetsbaar zijn, maar ook dat ontwikkelt zich door). Maar als u weinig (of geen) gebruikmaakt van de faciliteiten die er zijn, dan maakt u het ons en uzelf, niet makkelijker.’

Geen reclame

Een artikel met een kop als: ‘Waar geen verbod op de generator geldt gebruikt niemand walstroom’, is geen reclame voor onze sector. Walstroom is inderdaad, zoals De Vries zegt, een mooie duurzame stap. Het is ook een mogelijkheid om ligplaatsen in stedelijk gebied te behouden. Daar pleit ik keer op keer voor als weer een prima ligplaats in het centrum van de stad dreigt te verdwijnen. Ik pleit dan ook vóór de aanleg van walstroom. Dat voorkomt geluidsoverlast en CO2-uitstoot. Ik weet van het bestaan van fluisterstille aggregaten, maar ik voorspel u, dat een bewoner van een duurbetaald appartement aan de waterkant ook uw fluisteraggregaat hoort.

Vergroenen moet. Dat is helaas zonder financiële hulp van de overheid zeer lastig te realiseren voor de binnenvaart. Mijn collega’s van KBN en ik doen er alles aan dit onder de aandacht te brengen in Den Haag en Europa. Gelukkig zijn er al heel mooie voorbeelden van ondernemers die de stap naar vergroening al hebben gezet.

Dringende oproep

Ik wil graag een dringende oproep doen aan de binnenvaart om toch vooral gebruik te maken van walstroom. Ook de binnenvaart moet haar steentje bijdragen aan terugdringing van de CO2-uitstoot. Zelfs de zeecruiseschepen moeten vanaf 2030 aan de walstroom.

René de Vries geeft in deze krant ook aan dat hij met de binnenvaart in gesprek wil, om na te gaan hoe het gebruik van walstroom kan worden gestimuleerd. Wat mij betreft hoort daar in elk geval bij, dat het aanbod van walstroomkasten goed op orde moet zijn. Geen kapotte kasten! Dat staat natuurlijk hoog op het lijstje van gesprek. Maar weinig animo voor walstroom waar géén generatorverbod geldt, maakt het gesprek er voor ons niet makkelijker op.

Wij zetten ons voor 100% in om het u aan boord zo gemakkelijk mogelijk te maken, mogen wij dan ook op u rekenen om het gebruik van het aantal aansluitingen de komende jaren te laten stijgen?’

Leny van Toorenburg

Beleidsadviseur Nautisch-Technisch & Infra, KBN

078-7820565

lenyvantoorenburg@bln.nl

Lees ook: