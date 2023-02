Overal waar u vaart: Van bewegende aquaducten en meer

Overal waar u vaart

Het begrip nagelvast is alom bekend in de vastgoedsector. Hiermee wordt bedoeld dat een bouwwerk normaal gesproken niet verplaatsbaar is. Maar sinds het opdrijven van het aquaduct in Uitwellingerga, in de A7, heeft dit begrip een nieuwe dimensie gekregen. Niet dat dit kunstwerk nu meteen verplaatsbaar is, maar toch….