Ligplaatstekort is chronisch probleem

Het is druk in de Rotterdamse haven en de verwachting is dat die drukte de komende jaren verder zal toenemen in zowel de zee- als binnenvaart. En hoewel al jaren sprake is van een tekort aan wacht- en ligplaatsen, is de trend nog altijd dalend waar het gaat om afmeerfaciliteiten.

Tot groot verdriet van veel binnenvaarders verdwijnen langzamerhand de meeste openbare ligplaatsen in en nabij het stadscentrum. Dit in navolging van de havenactiviteiten die al eerder naar het westen, richting Noordzee zijn verschoven. Zo worden opvarenden verdreven naar industriegebieden zonder winkels of enige vorm van vertier.

Vertraging

Een ander probleem dat zich tijdens de bedrijfsuitoefening vaak voordoet is, dat je je aanmeldt bij een terminal en er geen plaats voor je is om te laden of lossen. Hoewel je zelf grotendeels op schema vaart en over het algemeen keurig op tijd ter plaatse bent, ontstaan er toch met regelmaat vertragingen door externe factoren, zoals weersinvloeden, deepsea-schepen of feeders die te laat komen of technische storingen op de terminal. En zo zijn er nog meer dagelijks terugkerende hindernissen voor binnenvaartbemanningen, die maken dat het schip een wachtplaats moet opzoeken.

Nodeloos ver weg

Tja wat ga je dan doen? Het is zo moeilijk een plek te vinden, dat je regelmatig tot wel een uur varen van je los- en laadplek terechtkomt. Dat kost een hoop brandstof, wat niet bepaald milieuvriendelijk is. En het neemt kostbare tijd van de binnenvaartschipper.

Bovendien lig je vaak in de wacht langszij van elkaar. In de Rotterdamse haven is er geen coördinatie. Daar bedoel ik mee dat je niet weet of je buurman binnen afzienbare tijd wordt opgeroepen. Het kan dus gebeuren dat je op vervelende momenten moet verhalen, wat de rusttijd van de betreffende kapitein niet ten goede komt.

Van vlees en bloed

Wat zou dan een goede oplossing zijn vraag je je af. Ook vanuit menselijk oogpunt, want de binnenvaart wordt vooralsnog bemand door mensen van vlees en bloed en niet door computers. Wellicht kunnen de grote terminals zorgen voor voldoende wachtplekken voor de binnenvaart. Dat beperkt de vaartijd en past dus in het kader van de vergroening en verduurzaming waar Rotterdam mee bezig is. Maar in elk geval is het zaak dat Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente zich over deze problematiek buigen en snel nieuwe ligplaatsen creëren. Een eerste beginnetje is er misschien al nu de strikte scheiding van kegelschepen wordt geschrapt en voortaan in de meeste gevallen gemengd mag worden afgemeerd. Maar genoeg zal het niet zijn, want de drukte gaat toenemen en niet afnemen.

