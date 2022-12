Overal waar u vaart: Belangenbehartiging 2.0

Ik schrijf er bijna elke column over, bruggen. Het vult mijn dagelijkse inzet voor de binnenvaart. Nederland staat voor een enorme opgave om al onze bruggen in conditie te houden. In de jaren ’60 zijn er tientallen gebouwd. Nederland groeide, de economie kwam op stoom, transport werd steeds belangrijker, vooral sneltransport over de weg.

De mobiliteit van werknemers nam toe, het forensenverkeer kwam op gang. Nieuwe oeververbindingen waren nodig. En al deze bruggen zijn nu einde levensduur. Tel daarbij op dat in die dagen een vrachtwagen maximaal 25 ton vervoerde, nu is dat meer dan het dubbele. In hoog tempo worden momenteel bruggen afgekeurd in verband met onveiligheid voor het huidige (vracht)verkeer.

Renovatieproces

Dus zijn we nu massaal aan het renoveren. Ik neem u mee in dat proces. In Noord-Holland hebben we diverse route-overleggen. Onder meer over de vaarweg van Den Helder naar het Noordzeekanaal en van het Noordzeekanaal naar de Kaag. Bij een dergelijk routeoverleg zitten alle beheerders van een brug of haven aan tafel met de gebruikers, zoals de vrachtvaart, chartervaart en recreatievaart. Tijdens dat overleg maken beheerders bekend wanneer zij van plan zijn een brug aan te pakken, welke impact dat heeft op de beschikbaarheid van de vaarweg en de duur van de renovatie. Met elkaar puzzelen we dan een jaarschema in elkaar waarbij de vaarweg maximaal beschikbaar blijft en de continuïteit van de brug niet in gevaar komt.

Vertraging

Uitstel van de renovatie is soms het gevolg als blijkt dat het vaarwegbelang te groot is, maar vaker komt dit doordat onderdelen niet beschikbaar zijn, vergunning nog niet rond zijn, het geld is er (nog) niet is of er nog geen aannemer is gevonden.

Ik ben geen fan van uitstel. Er komt een dag dat de brug het definitief begeeft. Denk aan de Coenbrug en de brug in Krommenie. Zo’n onverwachte stremming levert de binnenvaart veel meer problemen op dan een geplande renovatie. Dus aanpakken die brug. Nu maar even op de blaren zitten.

Tijdens de renovatie wordt regelmatig een BLVC-overleg gepland. BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Hierin hebben zitting de brandweer, politie, gemeenten, wijkteams, fietsersbond, vaarweggebruikers en de aannemer. Elke maand wordt de voortgang besproken; welke overlast krijgen we de komende periode en er wordt teruggekeken op de afgelopen periode.

‘Deskundigen’

Aan deze tafels zitten allerlei ‘deskundigen’, vooral op het gebied van communicatie. ‘Hoe vertel ik het de samenleving’ is de uitdaging voor deze ‘omgevingsmanagers’. Zij hebben meestal geen enkele notie van vervoer over water. Een uitdaging voor ons, branchevertegenwoordigers, om ze dat inzicht te bieden.

Te vaak maak ik mee dat er op hoger niveau al beslissingen zijn genomen die slecht voor ons uitpakken. Om dan ons belang nog te redden is dan veel overtuigingskracht nodig. Soms lukt dat, maar niet altijd. Achteraf een besluit terugdraaien kost dubbele energie. Dat moet anders.

Sleutelposities

Wat ik ook constateer is, dat er mensen op sleutelposities zitten die veelal geen verstand hebben van binnenvaart. Dat kom ik op alle niveaus tegen, ook op allerlei ministeries. Hoe zou dit anders kunnen/moeten?

Wij hebben behoefte aan meer invloed bij het ministerie, bij de beleidsmakers. Dáár moet onze branche aan tafel zitten. Hiervoor zoeken wij personen die een combinatie hebben van praktische ervaring in de binnenvaart, maar die ook kunnen denken op het niveau van het ministerie. Dat is veelal een HBO of universitair werk- en denkniveau. Ik zie gelukkig dat dat niveau steeds meer instroomt in de binnenvaart.

Ik hoop dat iemand zich hierin herkent. Een schipper die het wat rustiger wil doen, een zoon of dochter met binnenvaartachtergrond die na een mooie HBO-opleiding zijn of haar kennis wil inzetten voor de binnenvaartlobby. Je bent meer dan welkom.

Ik wens u fijne feestdagen en mooie uitdagingen in het nieuwe jaar.

Andries de Weerd

Regiocoördinator Noord-Holland en IJsselmeer

noordholland@bln.nl / 06 53 82 61 37

