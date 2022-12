Maritime Sisters: Pessimisten brengen geen verandering

‘Gaan wij als maritieme sector de klimaatdoelstelling voor 2050 halen?’ Van de 300 mensen in de zaal, uit alle geledingen van de sector en alle hoeken van de wereld, steken nog geen 10 mensen hun hand op. We herhalen het nog maar even: nog geen 10! Niet alleen zwaar teleurstellend, zwaar frustrerend!

Het thema van de internationale maritieme conferentie waar we zijn is ‘collaboration for sustainability – cross-industry solutions for the future’. Met zoveel maritieme disciplines bij elkaar, hadden we verwacht dat de energie en het initiatief er vanaf zou spatten. Hier wil je toch koploper voor zijn!?

We komen in Genève bij elkaar om het te hebben over samenwerking voor duurzaamheid. Maar wat we horen is, dat partijen op elkaar of op overheden wachten. De plannen zijn er wel, maar om echt over te gaan tot actie hebben we meer zekerheid nodig. Het sentiment dat lijkt te heersen: wij komen als maritieme sector achteraan als het gaat om de beschikbaarheid van duurzame energiebronnen en brandstoffen. Landen zullen eerst hun eigen behoefte invullen.

Grote CO2-uitstoter

Het is waar dat de nu geplande capaciteit aan duurzame energieopwekking niet voldoende zal zijn om in de totale energiebehoefte te voorzien. Maar betekent dat, dat wij achteraan moeten aansluiten? Als scheepvaart een land zou zijn, zouden we in de Top 10 van grootste CO2-uitstoters staan. Niet iets om trots op te zijn. Maar als we dit omdenken: wél een positie om te benutten. Als we wereldwijd onze krachten bundelen, zouden we dan niet een heel krachtig front kunnen vormen? En daarmee een aanjager worden van energietransitie?

Klimaatconferentie

We waren dan ook verheugd dat de sector zich, in samenwerking met anderen, heel anders presenteerde bij de klimaatconferentie in Sharm el Sheikh (COP27). De groene waterstofproducenten en maritieme leiders committeerden zich daar aan snelle adoptie van brandstoffen gebaseerd op groene waterstof. Nog dit decennium. De IMO werd opgeroepen ambitieuzere reductiedoelen te stellen. En nieuwe groene corridors werden afgesproken. Eén van de weinige echt positieve elementen aan de COP27-uitkomsten wat ons betreft.

Tegelijkertijd deed de Getting to Zero-coalitie de oproep dat deze ‘Green Shipping Corridors’* alleen te realiseren zijn met medewerking van alle stakeholders: ladingeigenaren, brandstofproducenten en nationale overheden (die de voorlopige kostengap moeten dichten).

Volgens deze coalitie vergt de decarbonisatie van de scheepvaart radicale actie en radicale samenwerking. Wat ons betreft ook radicale positiviteit. In Genève werd de positiviteit van de 10 mensen die wel hun hand opstaken verward met naïviteit. Wij noemen het liever radicaal optimisme. Eén ding is voor ons kristalhelder: pessimisten gaan de verandering niet leiden. Wat ben jij?

* Green Shipping Corridors – maritime routes between major port hubs where zero-emission solutions are supported and demonstrated.

