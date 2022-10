Overal waar u vaart: Schippersdiner…

Column

Ik schrijf er bijna elke column over, bruggen die niet doen wat ze moeten doen, namelijk op tijd opengaan voor de scheepvaart. Als ze niet opengaan heeft dat diverse redenen. Een flink aantal bruggen is aan het einde van zijn levensduur en moet worden gerenoveerd. Die gaan dan even niet open. Dat is dan een zogenoemde ‘geplande stremming’. De bedrijven die afhankelijk zijn van vervoer over water en de schippers zijn tijdig geïnformeerd en kunnen passende maatregelen nemen. Aan ons om te zorgen dat deze stremming in de meest gunstige periode valt en zo kort mogelijk duurt.